Его приговорили к шести годам заключения.

В Днепропетровской области мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за совершение развратных действий в отношении детей.

Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

В период с апреля по июнь 2021 года он, пользуясь случаем, пока других членов семьи не было дома, неоднократно совершал развратные действия в отношении двух внучек своей жены в возрасте 8 и 6 лет, а также их 9-летней подружки.

Приговором Новомосковского горрайонного суда 47-летний мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (Совершение развратных действий в отношении малолетних лиц).

Читайте такжеПод Киевом мужчина украл у соседа по палате деньги на операцию, пока назад ее делали (фото)Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Киеве женщина совершала развратные действия в отношении своей маленькой дочери и снимала это на камеру.

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Автор: Людмила Жерновская