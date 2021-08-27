Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который совершал развратные действия на глазах у 10-летней дочери.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

25 августа мать 10-летней девочки заявила в полицию, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей дочери.

Оказалось, что неизвестная женщина прислала ей в соцсети видеозапись, на которой ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия. Этими действиями он поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка.

Читайте такжеВ Никополе мать и отчим заставляли девочку употреблять "соли" - ее госпитализировали с отравлением26 августа мужчине сообщено о подозрении по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенных членами семьи (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Коминтерновским районным судом г. Харькова ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Как ранее сообщал УНИАН, в Бердянске вожатый развратил 10-летнюю девочку, которая отдыхала в детском лагере.

Также напомним, что киевского фотографа, который принуждал 9-летнюю девочку к созданию порнографических фото, приговорили к 9,5 годам тюрьмы.

Автор: Людмила Жерновская