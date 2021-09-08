Установлено, что в течение 2017-2019 годов обвиняемая совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери и фиксировала это на камеру.

Завершено досудебное расследование в отношении 28-летней жительницы Киева по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица, а также изготовления и хранения изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию с целью распространения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что женщина в течение 2017-2019 годов совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери и фиксировала это на камеру. В дальнейшем файлы с детской порнографией злоумышленница распространяла через сеть Интернет. На момент начала уголовного правонарушения девочке было 5 лет.

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В ходе обысков по месту проживания женщины на мобильном телефоне и флеш-накопителях правоохранители обнаружили и изъяли многочисленные фото и видео детской порнографии.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено и обвинительный акт (по ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса (в редакции от 30.12.2020) направлен в суд.

За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор: Татьяна Герасименко