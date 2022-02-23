Спасатели приехали на вызов, но их не пустили на территорию представительства России.

Жители Львова вызвали пожарных в генеральное консульство Российской Федерации, потому что увидели огонь. Дипломаты что-то сжигали в бочке.

Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.

Инцидент произошел 23 февраля около 8:30 утра на ул. Костя Левицкого.

"Люди вызвали спасателей, потому что увидели огонь. Когда мы приехали, то представители консульства сообщили, что они проводят работы по сжиганию чего-то. Пожара нет", – говорится в сообщении.

При этом пожарных на территорию дипломатического представительства РФ не пустили. Представитель консульства заявил, что все хорошо.

В свою очередь представитель организации "Варта" Игорь Зинкевич в Facebook опубликовал фото и видео с места событий. По его мнению, дипломаты уничтожали документы.

"23.02.2022 в 08:30 Предварительная информация, пожар в консульстве РФ во Львове. P.S. Жгут документы в консульстве, ГСЧС не пустили на территорию", - отметил Зинкевич.

Разрыв дипломатических отношений с РФ - что известно

21 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос поступил от Министерства иностранных дел. При этом из Москвы отозвали временного поверенного в делах Украины в РФ.

22 февраля стало известно, что генконсульство РФ во Львове перестало принимать граждан в связи "со сложной эпидемиологической обстановкой и временной оптимизацией штата". Также остановило прием граждан и представительство РФ в Харькове якобы из-за эпидемической ситуации.

В это же день вечером в МИД РФ заявили, что эвакуируют своих дипломатов из Украины в ближайшее время. С 2014 года российские посольство и консульства в Одессе, Львове и Харькове якобы неоднократно подвергались нападениям, а дипломаты получали угрозы.

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