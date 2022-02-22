В Харькове генконсульство РФ остановил прием граждан якобы из-за эпидемической ситуации.
Об этом сообщили на сайте учреждения.
"Сообщаем, что запись на прием по консульским вопросам в генеральное консульство по электронной системе временно остановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и оптимизацией штата генерального консульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран", - говорится в сообщении.
Граждане, которые уже записаны, будут приняты в обычном порядке, согласно имеющейся у них записи и действующему расписанию.
График выдачи готовых загранпаспортов не меняется.
Ранее стало известно, что в начале января дети и жены российских дипломатов в Украине начали покидать нашу страну. Также сообщалось, что в будущем отъезд сотрудников посольства и консульств должен продолжиться.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве заявил, что, наверное, будет советовать неосновному персоналу посольства РФ в Киеве на время вернуться в Россию.
"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия, какую-то наступательную операцию. Поэтому они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в "опасности", и они нуждаются в защите. Все это сейчас такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "Кто виноват?", - комментировал эти события министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
21 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По словам Зеленского, он уже получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел.
Также стало известно, что МИД отзывает из Москвы временного поверенного в делах Украины в РФ.