Граждане, которые записались ранее, будут приняты в обычном порядке.

В Харькове генконсульство РФ остановил прием граждан якобы из-за эпидемической ситуации.

Об этом сообщили на сайте учреждения.

"Сообщаем, что запись на прием по консульским вопросам в генеральное консульство по электронной системе временно остановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и оптимизацией штата генерального консульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран", - говорится в сообщении.

Граждане, которые уже записаны, будут приняты в обычном порядке, согласно имеющейся у них записи и действующему расписанию.

График выдачи готовых загранпаспортов не меняется.

Ранее стало известно, что в начале января дети и жены российских дипломатов в Украине начали покидать нашу страну. Также сообщалось, что в будущем отъезд сотрудников посольства и консульств должен продолжиться.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве заявил, что, наверное, будет советовать неосновному персоналу посольства РФ в Киеве на время вернуться в Россию.

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия, какую-то наступательную операцию. Поэтому они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в "опасности", и они нуждаются в защите. Все это сейчас такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "Кто виноват?", - комментировал эти события министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По словам Зеленского, он уже получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел.

Также стало известно, что МИД отзывает из Москвы временного поверенного в делах Украины в РФ.

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