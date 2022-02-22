Пока нет информации, когда оно возобновит работу.

Генеральное консульство России во Львове перестало принимать граждан в связи "со сложной эпидемиологической обстановкой и временной оптимизацией штата".

Об этом говорится на официальном сайте генконсульства РФ во Львове.

Однако выдача готовых документов (паспорта, справки о прекращении гражданства, об отсутствии судимости) будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием: каждый понедельник с 14:00 до 17:00.

Также сообщается, что полностью отключили мобильную связь. Пока нет информации, когда консульство возобновит работу.

"По независящим от генерального консульства причинам телефонная связь в нашем учреждении полностью отключена", - говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg сообщал, что американских дипломатов, вывезенных ранее из посольства США в Киеве во Львов, могут полностью вывезти из Украины. По словам двух источников издания, знакомых с этим вопросом, США рассматривают вопрос о переносе своего посольства из Украины. На условиях анонимности источники сообщили, что Польша была наиболее вероятным временным пунктом назначения.

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