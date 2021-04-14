У животных диагностированы черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей.

В Винницкой области волонтер заявила, что неизвестные забили молотками трех собак, которые находились на территории приюта общественной организации.

Читайте такжеВ Чернигове расследуют падение двух детей с высоты (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Волонтер, которая занималась животными, заявила в полицию, что неизвестные жестоко расправились с тремя собаками, избив их, вероятно, молотками.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции провела первоочередные следственные действия, опросила соседей.

По предварительным выводам ветеринара, у животных диагностированы черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей. Их отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причины гибели.

Проводятся следственные и розыскные мероприятия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Такое преступление карается заключением сроком от пяти до восьми лет.

Как сообщила в соцсетях Оксана Швец, собаки пытались убежать.

"Убежать от убийцы или убийц, которые яростно их убивали. Подозреваем что молотком, это было побоище. Собаки прятались куда могли, искали защиты, но их добивали...беспощадно, они даже не оборонялись. У щенка счесан носик, весь в грязи, он хотел выжить, рыл землю, под лестницу, убили....бородатая малышка грызла забор...их нашли в ужасном состоянии", - написала она в Facebook.

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Автор: Людмила Жерновская