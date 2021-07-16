Пенсионерку забрызгали из газового баллончика и ударили ногой по голове.

В Суворовском районе Одессы иностранец со своей подругой избили и ограбили 76-летнюю женщину.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вечером 15 июля на улице Луцкой.

"О происшествии правоохранителям сообщил прохожий, к которому за помощью обратилась 76-летняя потерпевшая. Женщина объяснила, что какой-то мужчина с девушкой забрызгали ей лицо слезоточивым веществом и сорвали с плеча сумку. Чтобы она отпустила ее и перестала сопротивляться, пенсионерку били, в частности ударили ногой по голове", - рассказали в главке.

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Медики оказали пострадавшей помощь, а полицейские, получив приметы злоумышленников, в течение часа установили их личности и место нахождения.

Правонарушителей задержали по месту жительства. Это 32-летний гражданин иностранного государства и 22-летняя одесситка. Оба имеют уже судимости: мужчина за тяжкие, а женщина за имущественные преступления.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Обоим объявлены подозрения по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

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Автор: Лариса Козовая