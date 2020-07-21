СБУ уточнила количество заложников в Луцке, жителей города просят оставаться дома

По предварительной информации, в автобусе находится примерно десять заложников.

Жителей Луцка для собственной безопасности просят оставаться дома или на рабочих местах из-за захвата пассажиров автобуса в центре города.

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«Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен рейсовый автобус «Берестечко – Красиловка». По предварительной информации, в автобусе находится примерно десять заложников, данных о пострадавших нет. Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для обезвреживания угрозы и освобождения заложников», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке террорист захватил автобус и забаррикадировался в нем.

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