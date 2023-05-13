Трагедия произошла в детском городке "Сказка", на период следствия оно не будет работать.

В Николаеве во время игры на надувном батуте 4-летняя девочка запуталась в петлях на одной из его стенок и умерла от удушения.

Как сообщил начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет, трагедия произошла в детском городке "Сказка".

"Играя на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер", - отметил он.

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По словам Шайхета, предварительная причина смерти ребенка - удушение.

Он добавил, что сейчас на месте гибели девочки работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

"На период следствия детский городок не будет работать", - уточнил глава полиции.

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