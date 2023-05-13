Пока спасатели разбирают завалы, работники предприятия готовятся к важному труду.

На Николаевском хлебзаводе, в который попал вражеский дрон-камикадзе, сегодня испекли необычные буханки.

Как сообщила руководитель предприятия Алена Ракова, произошло трагическое событие, но все работники живы и не собираются прекращать свой важный труд. Пока спасатели разбирают завалы, специалисты уже готовятся выпекать хлеб. На значительно поврежденном предприятии уже восстановили электроснабжение, работают газовики.

"Николаевцы будут с хлебом", - заверила Ракова.

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Также мэр Николаева Александр Сенкевич обнародовал фото первых буханок, которые смогли изготовить после бомбардировки работники завода. На этих буханках надпись: "Перемога"

"Свежий хлеб. Уцелевшими автомобилями завод развозит хлеб, который успели выпечь", – зазнается Сенкевич.

Удары РФ 13 мая - что надо знать

В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе. Из них 17, по информации командования Воздушных сил ВСУ, были сбиты.

Значительные разрушений враг принес Хмельницкой области. Здесь повреждены многочисленные гражданские объекты – учебные, медицинские, административные здания, жилые дома. Известно о 21 пострадавшем в результате атаки.

Также враг попал ударными иранскими дронами в жилую многоэтажку и детский сад в Николаеве. Также поврежден хлебзавод, который обеспечивает хлебом николаевцев и жителей Херсона. Повреждены автомобили, которыми возят туда хлеб. Местные власти подчеркивают, что рядом с поврежденными гражданскими зданиями нет никаких военных объектов.

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