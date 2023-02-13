Полиция начала расследование.

В Суворовском районе Одессы 13-летняя девочка прыгнула с 9-го этажа жилого дома и погибла.

"Тело 13-летней местной жительницы было обнаружено сегодня около четырех часов вечера возле многоэтажки на улице Академика Воробьева. По предварительной информации, девушка прыгнула с общего балкона, расположенного на девятом этаже дома", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что семья погибшей в поле зрения полиции ранее не попадала.

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Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях местные жители сообщают, что трагедия произошла в жилом комплексе "Одесские традиции".

Самоубийства в Одесской области

Несколько месяцев назад в Одесском районе Одесской области обнаружена мертвой 16-летняя девочка. Однако в этом деле появилось второе самоубийство.

По данным следствия, за несколько часов повесился мужчина, с которым дружила мертвая девочка. Опекуны были против дружбы взрослого мужчины и 16-летней девушки.

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