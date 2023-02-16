От полученных травм в результате падения школьница скончалась до приезда медиков.

В Броварах 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла. Она упала с 14 этажа.

"В городе Бровары из многоэтажного дома выпала 11-летняя девочка. О случае в полицию сообщили очевидцы сегодня, 16 февраля, в 12:09", - говорится в сообщении полиции Киевской области.

Отмечается, что от полученных травм в результате падения она скончалась до приезда медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Видео дня

"Все обстоятельства инцидента выясняются", - уточнили в полиции.

Позже глава полиции Киевщины Андрей Небытов добавил, что девочка погибла после падения с 14-го этажа.

"Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство", - заметил он.

Самоубийство среди детей - что известно

Время от времени в Украине происходят трагические случаи смерти подростков из-за падения с высоты. Некоторые трагедии лишь случайность, но есть и случаи, когда дети намеренно укорачивают себе жизнь из-за трудных ситуаций в жизни.

Ранее трагедия произошла в Суворовском районе Одессы, где 13-летняя девочка прыгнула с девятого этажа жилого дома и погибла. Семья погибшей в поле зрения полиции ранее не попадала.

Вас также могут заинтересовать новости: