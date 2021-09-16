В одном из хостелов Киева обнаружили 12 белорусов, двое них незаконно попали в нашу страну, утверждают в СБУ.

Службе безопасности Украины заявили, что задержали граждан Беларуси по подозрению в незаконном пересечении границы.

Такой информацией в комментарии УНИАН поделился спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, СБУ совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант", которая проходит с 1 сентября до конца месяца и предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, которые нелегально оказались на территории Украины.

Читайте такжеВ Украине задержали белоруса, которого разыскивал Интерпол"16 сентября в рамках этой операции состоялась проверка одного из киевских хостелов, где выявлено 12 граждан Республики Беларусь. При этом правоохранителями установлено, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины. Указанные лица были приглашены в административное здание СБУ для опроса", – отметил Дехтяренко.

После проведения соответствующих проверок граждан Беларуси передали в Государственную миграционную службу Украины.

Ранее 16 сентября в общественной организации "Белорусский дом в Украине" сообщили, что СБУ задержала пятерых белорусов, среди которых волонтер Елена Жаркевич, которая оказывала помощь вынужденным релокантам (людям, которые переезжают в Украину) из Беларуси.

Напомним, в начале августа в Киеве в парковой зоне Святошинского района вблизи ул. Бударина нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова.

Начато производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители рассматривали две основные версии преступления – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

За убийство одного человека в нашей стране грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: Антонина Доломанжи