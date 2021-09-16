Среди граждан Беларуси, задержанных сотрудниками украинской спецслужбы, есть волонтер, утверждают в "Белорусском доме в Украине".

Служба безопасности Украины задержала пятерых граждан Беларуси и предоставила "классический выбор".

Среди задержанных волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам (людям, которые переезжают в Украину) из Беларуси, сообщила в Telegram общественная организация "Белорусский дом в Украине".

По данным активистов, сейчас в СБУ "на беседе" всего находится пять человек, к ним выехал адвокат.

"Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор – "сотрудничество или депортация". Данные всех пяти установлены", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа в Киеве пропал глава "Белорусского дома в Украине", гражданина Беларуси Виталий Шишов. Уже 3 числа Шишова нашли повешенным недалеко от места жительства – в парковой зоне Святошинского района вблизи ул. Бударина.

На месте происшествия нашли личные вещи активиста, в частности, мобильный телефон.

Правоохранители начали производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция рассматривает две основные версии преступления – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Отношения Украины и Беларуси испортились после того, как Киев не признал результаты белорусских президентских выборов 2020.

В результате избирательной гонки тогда еще действующему президенту Александру Лукашенко приписали победу с огромным отрывом. Белорусская оппозиция и ее сторонники вышли на акции протеста. Силовики жестоко разбирались с протестующими – СМИ узнали о пострадавших и жертвах.

Выборы в Беларуси 2020 не признала не только Украина, а и ряд государств Запада. Стоит отметить, что Россия считает Лукашенко действующим президентом Беларуси.

Авторы: Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк