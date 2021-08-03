Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Белоруса Виталия Шишова, пропавшего 2 августа в Киеве, нашли повешенным сегодня, 3 августа, вблизи его места жительства – в одном из столичных парков.

Об этом говорится в заявлении ГУНП в Киеве.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъятые с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Читайте такжеБеларусь закрыла границу для украинцев: как туда можно попасть

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведение экспертиз и следственных экспериментов.

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и др.

Что известно об исчезновении Шишова

Шишов исчез в Киеве 2 августа во время пробежки. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко.

Из номера Шишова было сделано несколько "глухарей" - звонок, сразу сбрасываемый при ответе. Об исчезновении Шишова сообщили в полицию. К его поискам привлекли кинологов.

Погибший был лидером Белорусского дома в Украине.

Автор: Яна Ставская