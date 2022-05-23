Дмитрий Орлов отметил, что российских оккупантов и гаулейтера решили не лечить в местной больнице.

Друг российских оккупантов и коллаборант Андрей Шевчик в результате взрыва в Энергодаре получил ожоги и перелом ключицы. Травмы получили его охранники.

Об этом рассказал законно избранный мэр Энергодара Дмитрий Орлов для "Радио Свобода"

По его словам, в результате взрыва в 22 мая в подъезде жилого дома повреждены окна, двери и стены подъезда. При этом ранения получил ставленник оккупантов Андрей Шевчик и два его охранника. В доме, где прогремел взрыв, проживает мать коллаборанта.

"Все пострадавшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных. После осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, Орлов рассказал, что пострадавших увезли в сторону Мелитополя и где они сейчас неизвестно. Он считает, что новым "мэром" может стать Руслан Кирпичев.

"Он не местный, потому о нем информации достаточно мало у местных жителей. Известно, что в последний месяц он был таким "смотрящим" за городом. В лучших традициях Советского союза, когда есть фейковый руководитель и есть человек, решающий все вопросы", – объяснил городской глава Энергодара.

Взрыв в Энергодаре - что известно

Утром в воскресенье, 22 мая, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет "глава военной администрации" оккупантов - коллаборационист Андрей Шевчик.

В Запорожской областной военной администрации отметили, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, поэтому считают, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Предатель и его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени

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