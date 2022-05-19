Сначала оккупанты провели обыск в кабинете Виталия Трояна, впоследствии вывезли его в неизвестном направлении.

В оккупированном Энергодаре россияне похитили начальника пожарно-спасательного отряда.

Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе продолжаются похищения работников различных сфер.

"18 мая, примерно в 12:00, оккупанты приехали в пожарную часть ГПСЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 Государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна", - отметил мэр.

Орлов уточнил, что после обыска российские захватчики опечатали кабинет Трояна и вывезли его в неизвестном направлении.

"Как предполагают работники, оккупанты предлагали руководителю отряда начать работу под флагами РФ", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине россияне похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин области.

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