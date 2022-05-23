Взрыв прогремел 22 мая в подъезде дома, где проживает мать самопровозглашенного мэра захваченного россиянами Энергодара.

Появились новые подробности о взрыве в доме 22 мая, в результате которого пострадал "глава военной администрации" временно захваченного Энергодара Андрей Шевчик.

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, взрыв прогремел в подъезде дома, где проживает его мать.

"При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно заключить, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Следовательно, предатель, а также его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что после взрыва оккупанты начали обыски: "Искали красную Audi и двух молодых людей, а также усилили осмотр на блокпостах. Кроме того, к 24 мая всех автовладельцев заставляют снять тонировку с машин. В противном случае угрожают штрафами".

Напомним, о взрыве в Энергодаре 22 мая сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

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