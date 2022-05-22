Коллаборант и его охранники получили ранения.

Утром в воскресенье, 22 мая, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет "глава военной администрации" оккупантов - коллаборационист Андрей Шевчик.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Взрыв прогремел в доме по улице Курчатова. Как сообщается, там живет 48-летний Андрей Шевчик. Он был депутатом от "ОПЗЖ", а затем перешел на сторону оккупантов и создал "народную раду".

"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщил он.

Орлов подчеркнул, что при взрыве никто из жильцов подъезда не пострадал.

"Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", - добавил Орлов.

Как писал УНИАН, в оккупированном Энергодаре россияне похитили начальника пожарно-спасательного отряда.

На Херсонщине россияне похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин области.

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