Утром в воскресенье, 22 мая, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет "глава военной администрации" оккупантов - коллаборационист Андрей Шевчик.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Взрыв прогремел в доме по улице Курчатова. Как сообщается, там живет 48-летний Андрей Шевчик. Он был депутатом от "ОПЗЖ", а затем перешел на сторону оккупантов и создал "народную раду".
"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщил он.
Орлов подчеркнул, что при взрыве никто из жильцов подъезда не пострадал.
"Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", - добавил Орлов.
Как писал УНИАН, в оккупированном Энергодаре россияне похитили начальника пожарно-спасательного отряда.
На Херсонщине россияне похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин области.
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