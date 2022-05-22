Травмированного Шевчика вывезли лечить в оккупированный Мелитополь.

На период пока так называемый "глава военной администрации" оккупантов - коллаборант Андрей Шевчик, пострадавший от взрыва, не сможет выполнять свои обязанности, его место во временно захваченном Энергодаре Запорожской области займет Кирпичев Руслан Хусяинович.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Как отметил Орлов, травмированного Шевчика вывезли лечить в оккупированный Мелитополь.

По его словам, колаборантам в Энергодаре настолько не хватает кадров, что оккупанты отправляют в наш город своих людей, ранее уже замеченных на оккупированных территориях Донецкой области, предателей Украины.

Орлов сообщил, что сам Кирпичев родом из Макеевки Донецкой области, приехал в Энергодар в конце марта из оккупированного Донбасса.

"Оккупанты сразу назначили его заместителем Шевчика "по всем финансовым, экономическим вопросам и налогам". Но по факту приставили к нему надзирателем и одновременно консультантом по организации профессионального рэкета в Энергодар", – написал Орлов.

По его словам, Кирпичев научил предателей давить на местных предпринимателей и забирать у них последние деньги.

"Очевидно что эти средства идут не в бюджет, а сразу в карманы руководства военных РФ, которые сейчас осели в Энергодаре и Мелитополе. Шевчику из этой "экономической и финансовой деятельности" перепадает мизер. Пятерке его ближайших соратников и того меньше. Но сама машина поборов уже запущена и приносит рашистам доход", - отметил Орлов.

Кто такой Руслан Кирпичев

По словам городского головы Энергодара, в прошлом против Кирпичева открывали уголовные дела именно за злостное уклонение от уплаты налогов.

"Находясь на руководящих должностях в государственном предприятии ГП "Ресурспостач", Кирпичев вместе со своей сообщницей в течение 2008 – 2009 годов осуществлял махинации, в результате чего присвоил более 60 миллионов гривен, которые должны были бы поступить в бюджет Украины в виде налогов, но осели в кармане мошенника", – пояснил Орлов.

Он добавил, что оккупантам стоит за ним пристальнее следить, потому что Кирпичев разбирается в мошенничестве и может воровать даже у своих "работодателей". Коллаборанта неоднократно замечали в оккупированном отеле "Сосновый бор", который находится под постоянной охраной.

Но, по мнению Орлова, мошенник и предатель сменит место жительства, ибо пример Шевчика показал, что никакая охрана для коллаборантов не может быть гарантией безопасности.

Напомним, как писал УНИАН, утром в воскресенье, 22 мая, во временно захваченном Энергодаре местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет "глава военной администрации" оккупантов - коллаборант Андрей Шевчик.

Взрыв прогремел в доме по улице Курчатова. Как сообщается, там живет 48-летний Андрей Шевчик. Он был депутатом от "ОПЗЖ", а затем перешел на сторону оккупантов и создал "народную раду".

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