В автомобиле находились два человека.

В субботу, 20 января, в Днепре раздался взрыв в автомобиле с людьми. Травмирован 34-летний мужчина.

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины. Отмечается, что инцидент произошел около 15:00 на улице Подмогильного в Шевченковском районе города. В автомобиле находились два человека.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехническая служба ГУНП и кинологи. По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель", – рассказали правоохранители.

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По указанному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Тем временем в телеграмм-канале "Днепр Оперативный" пишут, что взрыв прогремел, когда владелец авто завел двигатель. Впоследствии паблик также сообщил, что пострадавшему мужчине оторвало ногу.

"От взрыва Форд разворотило, мужчина лежал на земле ему оторвало ногу, женщина, которая была с ним, была вся в крови. На место быстро съехались скорые и полиция", – рассказали администраторам подписчики.

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