По данным полиции, на предприятии решили избавиться от тела мужчины, поскольку он не был там официально трудоустроен.

В Тернопольской области агропредприятие выбросило на дорогу тело работника, который умер на рабочем месте и не был официально там трудоустроен.

По информации полиции Тернопольской области, сообщение об обнаружении тела 50-летнего мужчины на обочине дороги в селе Настасов поступило к правоохранителям от местных жителей.

Специалисты никаких следов насильственной смерти, или травм, характерных для ДТП, на теле умершего не обнаружили. Следователи отметили некоторые важные детали и пришли к выводу, что мужчина умер не в том месте, где его нашли.

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По результатам вскрытия было установлено, что смерть была естественной.

После проведения полицейскими оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина скончался на рабочем месте на территории комбикормового завода местного агропредприятия. Однако, как выяснили следователи, официально он там не был трудоустроен.

"Именно этот факт является одной из вероятных причин, почему тело умершего вывезли за территорию предприятия. По предварительной информации, тело поместили в ковш погрузчика и выбросили на обочину дороги", - говорится в сообщении.

Служба безопасности агрохолдинга отказалась предоставлять полицейским видеоматериалы, мотивировав тем, что видеокамеры в течение последнего времени у них не работают. Работники полиции провели обыски на предприятии и изъяли технические средства для проведения необходимых следственных действий. Начато уголовное производство за надругательство над телом.

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