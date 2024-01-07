В течение вечера в Днепропетровской области было уничтожено 7 вражеских беспилотников.

В субботу, 6 января 2024 года, российские оккупанты атаковали Днепр дронами. Была повреждена многоэтажка и уничтожено несколько автомобилей.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Дмитрий Лысак, в доме проживало 22 семьи. Чрезвычайники спасли шестерых человек, двое из них – дети.

Известно, что два человека обратились за медицинской помощью. К счастью, обошлось без погибших.

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В ГСЧС опубликовали фото последствий вражеской атаки по городу. К их ликвидации привлечено 45 спасателей и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Лысак добавил, что в течение вечера в Днепропетровской области было уничтожено 7 вражеских беспилотников – в Днепровском и Никопольском районах.

Удары РФ по украинским городам

Днем 6 января российские захватчики ударили по Харьковщине. Под вражеским огнем оказались Купянск и Волчанск. Пострадали два человека, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, россияне атаковали ракетами С-300 Покровский район Донетчины. Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара погибли 11 украинцев. Среди жертв – 5 детей. Еще восемь человек получили ранения.

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