Мать пострадавшего школьника требует объективного расследования скандального инцидента.

В Васильковской гимназии Киевской области произошел скандал с участием нескольких школьников.

Как говорится в сюжете ТСН, в социальных сетях распространяется видео, на котором один из школьников толкает с высоты двух других ребят.

История произошла еще в ноябре 2023 года. Одноклассник на перемене возле школы толкнул другого. В результате у ребенка сотрясение мозга, перелом руки и многочисленные ушибы. Руководство гимназии якобы "скорую" не вызвало, ответственность с себя снимает.

Мать пострадавшего мальчика требует объективного расследования инцидента на с участием учеников. Женщина пообещала обнародовать детали скандальной истории впоследствии, чтобы виновные не избежали наказания.

Другие инциденты со школьниками

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