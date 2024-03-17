Житель страны сделал это во время голосования на так называемых выборах президента РФ.

В Кишиневе (столица Молдовы) мужчина бросил через забор два "коктейля Молотова" во двор посольства Российской Федерации. Такое событие произошло сегодня, 17 марта, во время голосования на президентских "выборах" РФ, пишет NewsMaker.

Правоохранители задержали мужчину и установили его личность, им оказался гражданин Молдовы. По его словам, он также имеет и российское гражданство. Во время допроса мужчина объяснил свой поступок тем, что не доволен действиями властей РФ.

"Раздался взрыв, затем появился дым. Огонь быстро потушили. Мужчина был в маске и медицинских перчатках", - отметили в издании Noi.md.

По информации местного телеканала TV8, люди, которые стояли в очереди, чтобы проголосовать, побежали за мужчиной перед тем, как его задержала полиция.

В то же время мужчина заявил, что не хочет, чтобы на так называемых выборах "выбрали фашиста".

"Выборы" в РФ: последние новости

В России сегодня, 17 марта, заканчивается голосование на президентских "выборах". В последний день тысячи людей вышли на акцию протеста против российского диктатора Владимира Путина. Известно, что протесты происходят как на территории РФ, так и за рубежом, в частности в таких странах, как Латвия, Германия и Армения.

Как сообщал УНИАН, во время "выборов" в списках избирателей массово обнаруживают мертвых россиян, которых уже нет несколько лет. Среди них был и умерший полковник ФСБ, экс-сотрудник аппарата директора ФСБ из Балашихи, фамилию которого обнаружили его родители в списках. В то же время представитель избирательной комиссии сообщил родителям, что их сына заберут из списков "потом".

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