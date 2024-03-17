Представители комиссий дают родственникам непонятные ответы на их возмущение.

В России продолжаются так называемые выборы Путина. В Подмосковье в списке избирателей массово обнаруживают мертвых людей.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", родственники обнаруживают в списке избирателей родственников, которые умерли несколько лет назад. В частности, родители умершего в 2021 году полковника ФСБ, экс-сотрудника аппарата директора ФСБ из Балашихи удивленно обнаружили его фамилию в списках. Возмутившись, они получили ответ от представителя избирательной комиссии, что, мол, их родственника уберут из списков "потом".

Мать погибшего в 2022 году на войне сына устроила скандал на одном из участков в Люберцах, поскольку фамилия мужа тоже оказалась в списках. Подобные случаи зафиксированы в Коломне, Солнечногорске, Подольске и других подмосковных городах.

Видео дня

Выборы в России - детали

В России проходят так называемые президентские выборы, при этом некоторые граждане выражают отношение к происходящему крайне активным образом. Так, по всей территории РФ сообщают о случаях порчи бюллетеней и поджогах кабинок и избирательных участков.

Так, сообщается о нескольких случаях порчи бюллетеней, когда люди выливали в урны зеленку или чернила. Так, в Симферополе девушка залила урну с избирательными бюллетенями зеленкой. Она пронесла зеленку в пакете из-под сока. Свои действия она снимала на телефон. При этом сотрудник полиции не стал ей мешать, а спокойно наблюдал, пока она дольет зеленку до конца, и лишь затем увел ее.

Вас также могут заинтересовать новости: