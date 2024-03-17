"Президентские выборы" в России - история, через которую российские пропагандисты продвигают ряд нарративов. Разберем несколько из них.

Выборы на временно оккупированных территориях (ВОТ) - легитимные и прозрачные. Этот нарратив продвигается через заявления представителей оккупационной российской власти на ВОТ Запорожской и Херсонской области и материалы подконтрольных медиа. В начале марта пропагандисты подвели "итоги" так называемых предыдущих выборов: мол, люди голосовали с большим энтузиазмом, процесс был "полностью прозрачный и легитимный", за прозрачностью следили наблюдатели.

На самом деле это не так: выборы на ВОТ - юридически ничтожные, наблюдатели приехали из "дружественных" к путинской власти стран, а очерченная явка близка к общему количеству жителей ВОТ, включая прифронтовую территорию, где продолжаются боевые действия.

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Почву для легитимизации такой "явки" подготовили заблаговременно, убеждая, что рейтинг поддержки Путина на ВОТ - 85%.

На ВОТ Донецкой и Луганской областей уже зафиксировали голосование приезжих россиян. Ведь можно проголосовать не по месту регистрации, что дает большой простор для фальсификаций.

Вся Россия поддерживает Путина. В России распространили опрос государственного социологического фонда "Общественное мнение", в котором якобы около 83% опрошенных положительно воспринимают Путина, а 82% планируют голосовать за него. Очевидно пропаганда готовит аудиторию к "результатам" псевдовыборов. Поэтому убеждает ее как в высокой поддержке Путина, так и в высокой явке. Этот и подобные фейки имеют целью убедить россиян в легитимности Путина. Ведь легитимность правителю дает народ.

На самом деле в диктаторской России это явно не так, поскольку никакой альтернативы эти "выборы" не предусматривают.

Запад вмешивается в выборы президента России. На днях в Белом доме опровергли утверждение Москвы о намерениях вмешаться в российские выборы. Ведь оценка незаконных действий России на ВОТ не является "вмешательством". В то же время Москва все время пытается вмешаться в выборы других стран, например, в выборы в США 2016 г. и Brexit.

Древняя технология пропаганды - "зеркально" и бездоказательно обвинять другие страны в том, что делает сама РФ.

Украина готовит провокации на ВОТ. Оккупационные власти ВОТ Запорожской области еще раньше объявили о готовности к "провокациям" и пообещали гарантировать безопасность избирателям. Впрочем, не предоставляет подробностей ни по "угрозам", ни по мерам безопасности. Очевидно, этот тезис продвигают на случай сопротивления российским псевдовыборам. В то же время пропагандисты массово возмущаются, что "украинские ЦИПСО" распространяют "фейки о российских выборах".

В России есть выборы и демократия, а в Украине - нет. Пропаганда продвигает месседжи о том, что Украина - несправедливая, а Россия всегда готова принять обиженных украинцев. На российском телевидении демонстрируют видеоролики с украинскими пленными, которые якобы сдались россиянам из-за жестокости собственного командования и теперь идут голосовать за Путина, несмотря на то, что имеют украинские паспорта, которые в сюжетах массово выбрасывают, сжигают и тому подобное. Нововведение, когда на ВОТ можно "голосовать" с любым паспортом, продвигает нарративы об "одном народе" и то, что "Украины не существует".

Героизация Путина и российских оккупантов. Недавняя утечка внутренних документов Кремля, так называемый Kremlin leaks, показала, что в России потратили 1 млрд евро на пропаганду власти и вторжения РФ в Украину. Активизировали героизацию Путина, например, показывая сериал "ГДР", где главным героем является агент КГБ, с намеком на прошлое диктатора. Документы предусматривают продвижение "традиционных ценностей", "героев современности" и единства между Россией и "новыми", то есть оккупированными, территориями.

Эксперты говорят, что путинская власть впервые пошла на такие усилия, чтобы выиграть на выборах - значит, не чувствует такого контроля ситуации, как раньше.

А все эти нарративы и месседжи имеют более глубокую цель - показать россиянам и миру "легитимность" войны в Украине и политики, которую проводит Путин. Учитывая, что путинский режим контролирует все российское политическое и медийное пространство, эти выборы не имеют смысла как таковые. Это - пропагандистская спецоперация, результаты которой Россия попытается использовать в дальнейшем.

Этот материал подготовлен в рамках "Всеобъемлющей информационно-просветительской кампании по противодействию дезинформации", которая внедряется УНИАН и Smart Angel в сотрудничестве с экспертными организациями при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью редакции и не обязательно отражает позицию ЕС.

Ольга Юркова, соучредитель проекта StopFake, медиаэксперт, фактчекерк