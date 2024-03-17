Акция протеста проходила как в России, так и за рубежом.

В России проходит третий и последний день голосования на президентских выборах, во время которого состоялась акция протеста "Полдень против Путина". Тысячи людей выстроились в очереди к избирательным участкам в России и за рубежом, чтобы выразить протест против власти Путина.

На опубликованных в соцсетях фото и видео очевидцев видны длинные очереди возле избирательных участков.

Возможно, это самая крупная демонстрация оппозиции в России с начала вторжения в Украину.

Как пишет "Медуза", в день акции избиратели пришли также к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище. Они принесли и оставили несколько бюллетеней, в которые от руки вписано имя политика.

Акция протеста за рубежом

В Латвии полиция еще за несколько дней до выборов обещала проверять документы у россиян, голосующих на участке в посольстве. В день голосования 17 марта у некоторых в очереди забирали карточки ВНЖ на дополнительную проверку.

В Берлине к 12:30 очередь в российское посольство растянулась на несколько кварталов. как пишет Bild, по предварительным данным берлинской полиции, в очереди стояли не менее 800 человек, она растянулась на несколько кварталов. Около полудня к посольству России в Берлине пришла Юлия Навальная.

На Пхукете полицейские задержали россиянина, пришедшего на акцию "Полдень против Путина" с плакатом "Мы не проплаченные. Мы голосуем против тебя бесплатно. Силовики изъяли плакат, после чего отпустили активиста.

В Ереване очередь к посольству растянулась на несколько километров. Сюда приехали голосовать в том числе россияне, живущие в Тбилиси, где российского консульства нет. По подсчетам издания Paper Kartuli, в очереди стояли не менее 2,5 тысячи человек.

По данным портала "ОВД-Инфо", не менее 74 человек арестованы в России в последний день голосования на выборах президента. Согласно предварительным данным, задержания прошли в 17 городах страны.

Выборы в России

В России проходят так называемые президентские выборы. Если нынешний российский диктатор Владимир Путин одержит на них победу, он станет лидером России с самым длинным сроком правления со времен Иосифа Сталина.

Как прогнозируют аналитики, Путин после победы может начать очередную волну арестов, новые законы для подавления инакомыслия и увеличение налогов на богатых. Аналитики говорят, что также может быть новая волна мобилизации, чтобы укрепить растущее преимущество России на поле боя в Украине.

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