Также он служил у оккупантов корректировщиком огня.

В Николаеве местный мужчина передавал российским оккупантам сведения относительно линий обороны города и позиций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый контактировал с представителями российских спецслужб с помощью созданного ими бота в мессенджере "Телеграмм", передавая информацию по обороне Николаева. Также он отчитывался о последствиях нанесенных страной-агрессором ударов по городу, чем фактически обеспечивал корректировку огня оккупантов.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъят мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности, который использовался для общения с представителями РФ.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры жителю города Николаева сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Мелитополе самопровозглашенная глава оккупационной администрации Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Данильченко объявили о подозрении по факту государственной измены.

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