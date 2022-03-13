Оккупационные войска россии пытаются незаконным способом создать оккупационную администрацию Мелитополя.

Депутаты из Мелитополя на внеочередной сессии горсовета осудили действия российских оккупационных властей и обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать освобождению из плена законного главы города.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, обнародовав обращение депутатов горсовета Мелитополя.

"Город Мелитополь находится во временной оккупации со стороны российской федерации с 26 февраля 2022 года. Каждый день тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским", - говорится в обращении депутатов.

Однако оккупационные войска проводят репрессии против жителей Мелитополя, в частности, был похищен мэр города Иван Федоров. Кроме этого, войска россии ограбили центр по оказанию гуманитарной помощи.

"Оккупационные войска россии пытаются незаконным способом создать оккупационную администрацию Мелитополя. Для этого депутата Мелитопольского горсовета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности городского головы", - отметили депутаты.

Они обратились к странам-членам НАТО о введении бесполетной зоны над Украиной. Также депутаты призвали Президента Владимира Зеленского принять все необходимые меры для освобождения незаконно удерживаемого мэра Ивана Федорова и других задержанных жителей Мелитополя.

Также депутаты требуют от генпрокурора Ирины Венедиктовой начать расследование касательно государственной измены со стороны представителей "Оппозиционного блока", которые пытаются создать в Мелитополе оккупационную администрацию.

"Мелитополь – это Украина!", – резюмировали депутаты.