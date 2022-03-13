Псевдомэр перешла на сторону врага в условиях войны.

Самопровозглашенной и.о. городского головы Мелитополя, депутату горсовета от "Оппозиционного блока" Галине Данильченко сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины.

"За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Мелитопольского городского совета по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного периода.

"Во исполнение полученной от Российской Федерации задачи представительница местной власти провозгласила себя "исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочения оккупационной власти на территории Мелитополя и Мелитопольского района. Провозгласив о создании неопределенного законодательством Украины органа – "Комитета народных избранников", подозреваемая призвала граждан Украины к его поддержке и прекращению сопротивления жителей города оккупационной власти", - добавили в Офисе генпрокурора.

Ранее депутаты Мелитопольского городского совета обратились к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с призывом начать досудебное расследование по признакам статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" по факту попыток по созданию оккупационной администрации Мелитополя представителями "Оппозиционного блока".

"Оккупационные войска РФ пытаются незаконным способом создать оккупационную администрацию Мелитополя. Для этого депутата Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы, которая заявила, что полномочия органов местного самоуправления города отныне переходят к Комитету народных избранников", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, город Мелитополь Запорожской области с 26 февраля находится под временной оккупацией России.

11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. До сих пор его местопребывание неизвестно. В Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.

12 марта Зеленский заявил, что Федорова пытают, чтобы записать видео в поддержку оккупантов.

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