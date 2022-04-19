После задержания он был передан работникам полиции для дальнейшего выяснения причин.

В Одесской области сотрудники Нацгвардии задержали мужчину, который фотографировал местонахождение блокпоста.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

В ходе проверки смартфона мужчины, правоохранители обнаружили снимки с другими блокпостами и боевыми позициями украинских военных.

Отмечается, мужчина оказался гражданином Молдовы. Зачем он снимал военные позиции ВСУ, затруднился ответить. После задержания он был передан работникам полиции для дальнейшего выяснения причин.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Одессе задержали троих предполагаемых пособников оккупантов. Троих мужчин, передвигающихся в автомобиле, задержали возле одного из блокпостов. В их мобильных телефонах выявлены фотографии военных объектов, в частности блокпостов.

Кроме того, в телефонах задержанных обнаружена активная переписка с российскими военными.

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