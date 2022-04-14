Задержанный - руководитель фракции ОПЗЖ в Мариупольском горсовете, его подозревают в пособничестве оккупантам.

В Одессе задержан руководитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариупольском горсовете, который подозревается в пособничестве врагу.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что главу фракции разоблачили на возможном содействии стране-агрессору – подозреваемый осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку врага.

По оперативной информации, задержанный – бывший муж экс-прокурора оккупированной АРК Натальи Поклонской, которая была одной из основных фигур во время аннексии Крыма Россией.

"Политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю мариупольской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он стал рупором Кремля на востоке (Украины – УНИАН) – выступал за восстановление экономических связей с Россией. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело о посягательстве на территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

Также зафиксировано, что накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти. Тем самым он причастен к организации и проведению мероприятий политического характера, осуществлению информационной деятельности при сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку врага. Эти действия подпадают под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.

Работники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, где он скрылся, сбежав из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: