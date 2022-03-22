Задержанный передавал фотографии объектов критической инфраструктуры и информацию о блокпостах.

Полицейские Киева на одной из станций метро задержали предателя. Подозреваемый представился монахом, он помогал российский военным.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Отмечается, что 41-летний мужчина представился монахом одного из храмов. В его телефоне обнаружили переписки с российскими абонентами. В сообщениях есть призывы к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и прочее.

В одном из сообщений было указано: "Твоя задача - стереть украинскую нацию с лица земли".

Во время обыска в его жилье изъяли доказательства, которые свидетельствуют о причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины и пособничество оккупантам.

Как сообщал УНИАН, 20 марта российские войска нанесли удар в Подольском районе Киева, в результате чего вспыхнул ТРЦ Retroville.

Уже 21 марта стало известно о восьми погибших. В этот же день Служба безопасности Украины задержала тиктокера, который и был виновником обстрела торгового центра. Мужчина выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в столице и таким образом стал наводчиком.

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