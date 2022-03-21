В МВД отчитались о задержании предателей.

Подавляющее большинство задержанных в Украине российских диверсантов являются гражданами Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его данным, за 25 дней российского вторжения в Украине зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границе, 244 - за государственную измену, 48 - за диверсионные преступления и 57 - за другие.

"Кое-кто из задержанных приехал с временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то - только вид на жительство. Кое-кто якобы постоянно находился в Украине, но когда-то пересекал границу с Россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев", - отметил глава МВД.

Ранее украинцам объяснили, чем себя выдают диверсанты и как их можно быстро обнаружить.

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