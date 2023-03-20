Трагедия произошла во Львовском государственном университете внутренних дел во воскресенье, 19 марта. В вузе застрелился 18-летний курсант.
На официальном сайте университета выразили соболезнования из-за смерти студента второго курса. Указано, что начато служебное расследование.
По данным соцсетей, парень застрелился из автомата АКС-74У во время караула на посту. Отмечается, что оружие курсантам выдают на время суточных дежурств.
Издание ZAXID.NET сообщает, что погибший курсант учился на факультете №3, где готовят специалистов для подразделений превентивной полиции, которые занимаются профилактикой и предотвращением преступлений.
Погибший родом из Ривненской области. Ему скоро должно было исполниться 19 лет.
Трагедия в учебном центре "Десна" - что известно
18 марта в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошел смертельный инцидент, в результате чего погибли четверо украинских военных.
По данным ГБР, во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд, что привело к гибели защитников Украины. Открыто уголовное производство по статье 414 "Нарушения правил обращения с оружием" Уголовного кодекса Украины.