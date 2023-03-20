Отмечается, что парень на момент трагедии находился в карауле.

Трагедия произошла во Львовском государственном университете внутренних дел во воскресенье, 19 марта. В вузе застрелился 18-летний курсант.

На официальном сайте университета выразили соболезнования из-за смерти студента второго курса. Указано, что начато служебное расследование.

По данным соцсетей, парень застрелился из автомата АКС-74У во время караула на посту. Отмечается, что оружие курсантам выдают на время суточных дежурств.

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Издание ZAXID.NET сообщает, что погибший курсант учился на факультете №3, где готовят специалистов для подразделений превентивной полиции, которые занимаются профилактикой и предотвращением преступлений.

Погибший родом из Ривненской области. Ему скоро должно было исполниться 19 лет.

Трагедия в учебном центре "Десна" - что известно

18 марта в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошел смертельный инцидент, в результате чего погибли четверо украинских военных.

По данным ГБР, во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд, что привело к гибели защитников Украины. Открыто уголовное производство по статье 414 "Нарушения правил обращения с оружием" Уголовного кодекса Украины.

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