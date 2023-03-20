Отмечается, что к трагедии привела детонация снаряда.

Сотрудники Государтсвенного бюро расследований рассказали первые подробности смертельного инцидента, который произошел в воинской части в Черниговской области. В результате происшествия погибли четыре украинских солдата.

По предварительным данным, 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд, из-за чего погибли четыре солдата. Сотрудники ДБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства.

"Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований", - говорится в сообщении.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по статье 414 "Нарушения правил обращения с оружием" Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Трагедия в учебном центре "Десна" - что известно

18 марта в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого случилось "чрезвычайное происшествие". В результате инцидента погибли четверо военнослужащих.

Командование "Десны" выразило слова соболезнования родным и близким погибших бойцов.

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