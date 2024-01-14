О смерти ребенка сообщил отец.

Во Львове умер 5-летний мальчик Велес, который впал в кому после операции по удалению молочных зубов 8 декабря 2023 года. О смерти ребенка сообщил отец в соцсетях.

"Лети наш мальчик, Лети... Всем нам с Небес свети... Покойся с Миром, любимый наш Лесюня!" – написал Виктор Пашник.

Напомним, 5-летний сын музыканта Виктора Пашника впал в кому после того, как пошел с мамой удалять молочные зубы. В одной из частных клиник Львова предложили провести оперативное вмешательство под общей анестезией. Отец мальчика рассказал, что ребенок протестовал в операционной и не давал надеть маску, будто чувствуя приближение трагедии.

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Тогда врачи силой надели мальчику маску. Через некоторое время началась суматоха, в клинику приехали две бригады неотложной помощи. Директор ООО "ОРИ Групп" сообщил матери, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца – мальчика перевели в реанимацию.

Впоследствии врачи констатировали у 5-летнего ребенка смерть мозга. Жизнь малыша поддерживали лишь аппараты.

17 декабря в полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Инциденты при удалении зубов детям

В ноябре 2023 года в Тернополе после укола наркоза в стоматологии умер маленький ребенок. Мальчику был всего год и 10 месяцев.

Активист Роман Довбенко сообщил, что ребенок умер в реанимации из-за аллергической реакции. В то же время в полиции рассказали, что мама привела мальчика в государственную больницу, чтобы удалить с зубов кариес. Врачи настояли на проведении процедуры под наркозом и направили на все необходимые анализы. Через полтора часа у малыша начало падать давление. Вывести ребенка из-под наркоза так и не удалось.

Впоследствии в Тернопольской областной прокуратуре сообщили, что предварительная причина смерти мальчика – острая легочно-сердечная недостаточность.

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