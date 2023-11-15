Мальчик перед смертью был под общим наркозом, поделились в прокуратуре.

В Тернополе в стоматологической больнице умер ребенок, которому не исполнилось и 2 лет, предварительная причина трагедии - острая легочно-сердечная недостаточность.

Начато расследование насчет ненадлежащего исполнения медиками профессиональных обязанностей во время лечения ребенка (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса), сообщили в Тернопольской областной прокуратуре. Правоохранители выяснили, что в Тернополе в коммунальном медучреждении 13 ноября маленькому мальчику лечили зубы, и при этом ребенок был под общим наркозом.

"Из-за падения кровяного давления во время лечения мальчика доставили в реанимацию, где он умер... По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность", - добавили в прокуратуре.

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Активист Роман Довбенко сообщил, что в Тернополе умер мальчик, которому было всего 1 год и 10 месяцев. По его данным, ребенок скончался в реанимации после того, как получил наркоз в государственной стоматологии.

По сведениям правоохранителей, мальчика в медучреждение привезла мать, женщина хотела, чтобы у ребенка с зубов убрали кариес. Отмечалось, что медики настояли на том, чтобы ребенок был под наркозом. Кроме того, якобы мальчика направили на необходимые анализы.

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