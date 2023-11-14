Мать мальчика хотела залечить ему кариес и привезла в государственную клинику. Врачи настояли на введении наркоза.

В Тернополе после полученного в государственной стоматологической клинике наркоза умер мальчик, которому исполнился всего год и 10 месяцев.

О трагедии сообщил местный активист Роман Довбенко, заявив, что ребенок умер в реанимации, получив аллергию.

По его словам, сейчас медики думают, как избежать ответственности за содеянное.

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Вскоре факт гибели ребенка подтвердили в местной полиции. Там сообщили, что мальчика в государственную клинику привезла мама, чтобы убрать с зубов кариес. Поскольку ему исполнился всего год и 10 месяцев, медики настояли, чтобы дать наркоз, ведь процедура является достаточно болезненной. Для этого они дали направление для сдачи всех анализов.

"Через полтора часа после начала процедуры у ребенка начало падать давление. Мальчика отвезли в реанимационное отделение. Однако там его так и не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Причина смерти станет известна после проведения вскрытия. Начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработником.

Избиение стоматологом детей в Ривне - детали скандала

В феврале 2021 года в Интернете появились несколько видео, на которых врач-стоматолог из Ривне била и угрожала детям, леча им зубы. Впоследствии в полицию поступило несколько заявлений от родителей детей, которых избила стоматолог.

Врачу сообщили о подозрении в нанесении детям легких телесных повреждений и мордовании.

Следствие установило четыре случая такого отношения врача к детям в двух стоматологических клиниках в 2020 и 2021 годах. В частности, во время приема она дергала детей за одежду и тело, а также хватала за шею, щипала за плечи, вызвав кровоизлияния. Дело стоматолога направили в суд.

В апреле этого года суд закрыл дело против врача из-за истечения сроков давности после совершения правонарушения. Она освобождена от уголовной ответственности.

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