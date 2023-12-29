Медики констатировали ребенку смерть мозга.

Во Львове 5-летний сын музыканта Виктора Пашника впал в кому после операции по удалению молочных зубов. Об этом отец мальчика сообщил в соцсети.

"21 сутки наш невероятный сыночек в коме. Ему констатирована смерть мозга... из-за ненадлежащего удаления молочных зубов", - написал Пашник.

По его словам, 8 декабря жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику ООО "ОРИ групп" (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зуба. Работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство под общей анестезией.

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Он рассказал, что ребенок протестовал в операционной и не давал надеть маску, будто чувствуя приближение трагедии.

"Врач-анестезиолог на глазах жены, силой надевала сыну маску. Жена попросила прекратить это, но анестезиолог не послушала и продолжала прижимать маску, после чего он уснул. Через некоторое время после начала операции, жена услышала возню в операционной, туда начали сбегаться медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи. К жене вышел медицинский директор ООО "ОРИ групп", который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить, и что его переводят в реанимационное отделение больницы святого Николая", - отметил отец ребенка.

Пашник добавил, что от лечащего врача супруги узнали, что ситуация критическая и что сын находится в тяжелом состоянии.

"Медики сообщили, что во время стоматологической операции у нашего сына была клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные мероприятия, что привело к тяжелому состоянию ребенка. После очередного обследования лечащий врач сообщил, что мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты. По состоянию на сейчас ситуация каждый раз ухудшается и врачи не дают ни единого шанса нашему сыну на жизнь, ведь все органы понемногу отмирают", - поделился мужчина.

Он рассказал, что по его заявлению было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем предоставлении сыну медицинской помощи в стоматологической клинике.

"Для нас до сих пор не понятно, что надо было делать в операционной со здоровым ребенком, чтобы сейчас он был в коме без шансов на жизнь", - подчеркнул музыкант.

Пашник обратился ко всем родителям с просьбой быть бдительными и придирчиво выбирать врачей, чтобы не оказаться на его месте.

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила УНИАН, что 17 декабря следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

По ее информации, сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

В Первом медицинском объединении Львова, в которое входит больница Святого Николая, УНИАН рассказали, что ребенок поступил к ним 21 день назад в терминальном состоянии. Теперь его состояние остается крайне тяжелым, без положительной динамики.

"Прогнозировать дальнейшее течение трудно, наша команда делает все возможное, чтобы состояние ребенка оставалось стабильным. Мы не можем говорить о том, что повлекло такое состояние ребенка, поскольку проводится следствие", - сказали медики.

Другие трагические случаи лечения зубов у детей

В ноябре в Тернополе умер мальчик, которому было всего 1 год и 10 месяцев. Ему в государственной клинике под общим наркозом лечили зубы.

По данным правоохранителей, из-за падения кровяного давления во время лечения мальчика доставили в реанимацию, где он умер. Предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.

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