Чиновнице горсовета помогали местные врачи.

СБУ нашла более 8 млн грн наличных у чиновницы Львовского горсовета и ее сообщников, которые подозреваются в нелегальной переправке призывников за границу.

Как говорится в сообщении СБУ, организатор схемы – начальница одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета, а ее сообщниками были работниками медучреждения.

"За $1300 чиновница гарантировала изготовление "справок", которые входят в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности. Такие "документы" являются основанием для мужчин призывного возраста на выезд за границу в условиях военного положения", - отмечается в сообщении.

Чиновница была задержана и уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса ("незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").

Также установлены лица, успевшие воспользоваться противоправными услугами. По ним будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, 17 августа сотрудники ГБР разоблачили в Одессе "дельцов", которые организовали схему оформления подложных заключений врачебной комиссии о якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья. С этим документом мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выезжать за границу.

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