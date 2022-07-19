"Туристов" сопровождали до определенного места на границе, где их ждали граждане "ПМР".

На Одесщине задержаны четверо участников группировки, которые во время комендантского часа переправляли в непризнанной "ПМР" мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что к организации и функционированию "трансфера" причастны граждане Украины и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Они подыскивали" клиентов", в дальнейшем отвозили их в частный дом одного из фигурантов, находящийся в нескольких десятках метров от государственной границы.

"Трансфер" проходил в ночное время во время действия комендантского часа. "Туристов" сопровождали до определенного места на границе, где их уже ждали граждане "ПМР". Стоимость такого "билета" составляла 3700 долл.",- говорится в сообщении.

В ночь с 17 на 18 июля задержали троих участников ОПГ во время незаконной переправки через государственную границу Украины. Еще одного фигуранта задержали по месту его проживания, куда накануне он как раз привез группу потенциальных уклончивых. За свои услуги злоумышленники должны были получить более 11 тыс. долл.

Также по результатам проведения обысков по местам проживания злоумышленников полицейские изъяли 20 тыс. долл., 2 тыс. евро.

Четырех участников преступной группы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения. Продолжается сбор доказательств для привлечения всех фигурантов к ответственности. За незаконную переправку лиц через государственную границу злоумышленникам может грозить до 9 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе мужчину приговорили за сепаратизм к прочтению 10-томной монографии Грушевского.

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