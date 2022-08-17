Стоимость работы злоумышленники оценили в 7 тыс. долларов, которую заказчик должен был уплатить заранее криптовалютой.

Сотрудники ГБР разоблачили в Одессе "дельцов", которые организовали схему оформления "заключений" врачебной комиссии о якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья. По этому документу мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выезжать за границу.

К сделке организаторы привлекли специалистов центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Одессы, сообщает пресс-служба ГБР.

"Дельцы" якобы обследовали клиентов и выдавали ложные заключения о состоянии здоровья мужчин. Предварительно установлено, что через руки бизнесменов прошло минимум 50 человек, все данные которых сейчас установлены.

"Стоимость работы злоумышленники оценили в 7 тыс. долларов, которую заказчик должен был уплатить заранее криптовалютой. После получения платежа в сжатые сроки проводилось "обследование" и оформлялись заведомо поддельные документы. В "пакет услуг" также входила организация беспрепятственного пересечения границы в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

Сейчас задержаны два человека-посредника и врач, в отношении которых решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

Устанавливаются другие причастные к незаконной схеме. По месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых получены факты противоправной деятельности.

Ранее правоохранительные органы разоблачили двух жителей Белой Церкви, которые организовали схему подделки документов для выезда военнообязанных мужчин за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: