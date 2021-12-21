Воспитанники приюта пожаловались на тошноту, боль и слабость.

Во Львове с признаками пищевого отравления госпитализировали четырех подростков. Все они - воспитанники приюта. Детей накормили в ресторане, такой подарок им сделали на Святого Николая. После этого у подростков разболелись животы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На День Святого Николая работники приюта привели 26 детей в ресторан, вскоре четырем подросткам в возрасте от 13 до 16 лет стало плохо. Они пожаловались на тошноту, боль в животе и слабость. Подростков госпитализировали в инфекционную больницу.

Читайте такжеНа Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществомВ ресторане дети ели пиццу и желе, а до того завтракали еще и в приюте. Всю еду специалисты отобрали на анализ. Эксперты выясняют, чем именно отравились дети. О результатах проверки станет известно через несколько дней. Впрочем, работники Госпродпотребслужбы выявили нарушения санитарных норм и в ресторане, и в приюте.

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