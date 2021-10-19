Пострадавшей 68 лет, ее спасала одна фельдшерская бригада.

В Запорожской области от взрыва водонагревателя серьезно пострадала женщина. Жительница города Степногорск получила многочисленные травмы и попала в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 18 октября в доме жительницы Степногорска взорвался водонагреватель. По каким причинам произошел взрыв и что привело к неисправности прибора - пока не сообщается.

Известно, что 68-летняя женщина серьезно пострадала. На место инцидента вызвали врачей скорой помощи. У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, рану правой височной области головы и закрытую травму правого плеча. Вероятно, при взрыве прибор разорвало на куски, а металлические обломки попали в пострадавшую.

Читайте такжеУбийство профессора запорожского университета: в полиции раскрыли главные подробности преступления (видео)Сейчас женщину госпитализировали. В каком она состоянии и долго ли пострадавшей придется пробыть в больнице - не известно. Однако, как отметили в сети, инцидент со взрывом водонагревателя в очередной раз демонстрирует, как важно следить за исправностью приборов и соблюдать правила безопасного пользования техникой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что недавно в Донецке "рванул" трансформатор, а в Киеве во время страшного пожара в частном доме сгорел заживо мужчина.

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Автор: Полина Кузенко