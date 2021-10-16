Полицейским инкриминируют превышение полномочий.

Полицейские в Запорожской области пытали задержанного мужчину. Делом занялось Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что правоохранители баз каких-либо на то оснований остановили пару и приказали мужчине раздеться.

"Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, но продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об ужасных условиях в местах лишения свободы на оккупированном Донбассе, где незаконно удерживают украинцев.

По словам Денисовой, заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания, ведь там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

Автор: Анастасия Горбачева