Взрыв в Донецке случился в ночь на вторник, узнали журналисты.

В Донецке, который находится под контролем боевиков "ДНР", в ночь на вторник, 12 октября, произошел взрыв в троллейбусной подстанции.

В Донецке взорвался трансформатор, сообщил в Twitter блогер "Necro Mancer".

По его данным, взрыв в Донецке сегодня случился по адресу ул. Новоэкономическая, 2А (Куйбышевский район).

Псевдоглава "администрации" города Алексей Кулемзин в Telegram написал, что по этому адресу ночью на тяговой подстанции был пожар. По его данным, в результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие крыши площадью 25 квадратных метров.

Кулемзин добавил, что предварительная причина пожара – взрыв трансформатора. Псевдочиновник добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, боевики захватили Донецк весной 2014 года. После этого в городе не раз гремели взрывы.

В частности, в Донецке в середине июля произошел мощный взрыв и был пожар. Пособники боевиков утверждали, что инцидент случился на газопроводе, расположенном возле железнодорожной станции "Мушкетово".

Автор: Екатерина Присяжнюк