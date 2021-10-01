Спасти его не успели ни родители, ни очевидцы.

В Киеве на Русановских садах произошел пожар, в результате которого погиб мужчина - он сгорел заживо в собственном доме.

Как сообщает "Киев Оперативный", трагедия произошла накануне вечером на улице Садовой.

По предварительным данным, после того, как в доме погас свет, хозяин пошел включать его в щитовой. Когда он это сделал - начался пожар. Тот успел выбежать из дома, его жену вытаскивали оттуда соседи. Женщина получила ожогов - ее передали врачам.

"К сожалению, в горящем доме остался 43-летний сын пожилых супругов. Свидетели говорят, что он умер страшной смертью - сгорел заживо. Сейчас пламя уже ликвидировано. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсоне неравнодушен таксист спас от смерти маленького мальчика и его маму. Женщина вместе с ребенком едва не сгорели заживо в своем доме - в доме начался пожар, однако они спали и ни о чем не подозревали. К счастью, рядом проезжал мужчина.

Также сообщалось, что в Киеве посреди улицы произошел взрыв - в Сети показали видео с места происшествия.

Автор: Юрий Годован